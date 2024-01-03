رجال إطفاء تشيكيون يتوجهون إلى فرنسا لمساعدتها في مواجهة الفيضانات

توجه فريق من رجال الإطفاء التشيكيين، ظهر اليوم الأربعاء، إلى فرنسا التي تشهد فيضانات بشمال البلاد.

وحمل الفريق معه 15 قطعة من معدات مكافحة الحرائق، بما في ذلك مضختان كبيرتان، ومركبة مكافحة حرائق برمائية وقارب إنقاذ إلى مدينة "سان-أومير" الفرنسية، حيث من المتوقع أن يبقى لمدة أسبوعين، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم.

جاء ذلك ردا على طلب من قبل فرنسا إلى التشيك لمساعدتها في مواجهة الفيضانات على المستوى الأوروبي.

وكانت فرنسا قد أعلنت في نوفمبر الماضي تعرض 192 ألف شخص بالقرب من أنهار "هيم" و"ليان" و"كانشي" لخطر الفيضانات.

يشار إلى أنه منذ بدء الفيضانات في فرنسا ، تم استدعاء فرق الإطفاء في 860 مهمة. وانقطعت إمدادات مياه الشرب عن 5200 شخص وحصلوا على المياه المعبأة في زجاجات. وغمرت المياه نحو 60 منزلا.