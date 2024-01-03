نصر الله: عملية طوفان الأقصى والأشهر القليلة الماضية تمثل التحدي الأخطر لمحور المقاومة

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قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن «عملية طوفان الأقصى والأشهر القليلة الماضية تمثل التحدي الأخطر لمحور المقاومة».

وأضاف خلال كلمة مساء الأربعاء، أن «العملية بدأتها عناصر كتائب القسام، وتضامن معهم بقية الفصائل الفلسطينية، لأسباب واضحة ومعروفة».

وتابع: «حزب الله دخل إلى المعركة يوم 8 أكتوبر، في الحدود الشمالية المحتلة، بجبهة عرضها أكثر من 100 كم».

وأوضح أن «المقاومة في العراق دخلت إلى المعركة باستهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، والأراضي المحتلة بالمسيرات».

وذكر أن جماعة الحوثي دخلت إلى المعركة من خلال استهداف الأراضي المحتلة، والخطوة التي وصفها بـ«النوعية والمؤثرة والتحدي في البحر الأحمر»، مضيفًا: «خطوة شجاعة وحكيمة وعظيمة ومؤثرة لأبعد الحدود».