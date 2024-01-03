هيئة الاستثمار: نقدم الحوافز طبقا للنشاط المنفَّذ والمنطقة الجغرافية

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قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ الهيئة تقدم الحوافز الاستثمارية طبقا للنشاط المنفَّذ ونطاق منطقته الجغرافية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أنّ هذا الأمر يحقق نوعا من المرونة الكبيرة في مجال منح الحوافز.

وأشار إلى إصدار منظومة حوافز في مجال صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، في إطار حرص الدولة على تعميق الصناعة المحلية.

ولفت إلى أنّ الهيئة أقرّت أنشطة جديدة لتنضم إلى قانون الاستثمار بما يساهم في تعميق الصناعة والاستفادة من المحفزات الموجودة بالقانون.

ونوه بأن القانون يتضمن حافزا قويا وهو رد التكلفة الاستثمارية بنسبة تتراوح بين 30 و50%، مشيرا إلى أن النسبة يتم تحديدها وفقا للمناطق المستهدفة.

وأفاد بأنّ رد التكلفة يكون من خلال خصم من قيمة الضريبة على مدار سبع سنوات، بما يمثل استفادة كبيرة للمستثمر وتحديدا للمستثمر الأجنبي.