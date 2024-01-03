محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية ٤٥ ألف متر/ يوم والتي تخدم نحو ٢٢٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر.

ويذكر أن هذه المحطة تعد من أضخم محطات المياه في محافظة القليوبية وتعمل بنظام حديث يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفق أحدث المقاييس العالمية وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 470 مليون جنيه، كما يتم العمل الآن على قدم وساق لإنهاء أعمال مد شبكة المياه بالكامل، والتي تصل أطوالها إلى 52 كيلو مترا تم تنفيذ 15 كيلو مترا وتصل تكلفة الشبكة إلى 350 مليون جنيه.

وشددَّ المحافظ، على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 95% من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجار توريد الكهروميكانيك.

كما اطمأن المحافظ من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جاري الإنتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر.

وتابع أعمال عداية خط المياه الخاص بالشبكة من غرب إلى شرق الرياح التوفيقي، والذي تم الانتهاء من الخزان بنسبة 70% وسيتم البدء في أعمال الدفع النفقي لخط المياه بالتوازي مع إنشاءات المحطة للإستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.

وخلال الجولة، قام المحافظ بتفقد أعمال إنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلاً عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس؛ للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال الفترة القادمة، وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

جدير بالذكر أن المشروع بدأت أعمال تنفيذه بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر على مساحة ٤٢٠٠ متر، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.