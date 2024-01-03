رئيس مجلس الأمن يبدي تشاؤمه إزاء القتال في أوكرانيا خلال 2024

قال السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي نيكولا دي ريفيير، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر يناير، إنه متشائم بشأن القتال في أوكرانيا في عام 2024.

وأضاف دي ريفيير في نيويورك يوم الثلاثاء: "أعتقد أنه لا يتحسن، أعتقد أنه يتدهور".

وأشار إلى أن عدد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية آخذ في الازدياد ومن الواضح أنها تستهدف البنية التحتية المدنية لأوكرانيا.

وقال: "هناك جدول أعمال واضح يهدف إلى تخويف السكان. كل هذا يتعارض تماما مع القانون الإنساني الدولي".

وقال دي ريفيير إنه ليس لديه أمل في أن تكون المفاوضات بين الأطراف المتحاربة ممكنة على المدى القصير ، لكن الجهود المبذولة لإحلال السلام في أوكرانيا يجب أن تستمر على وجه السرعة.