نعت والدة القيادي صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي استشهد مساء اليوم، في ضاحية بيروت الجنوبية، على يد قوات الاحتلال.

وأضافت في لقاء خاص لها على قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الثلاثاء: «الحمد لله أحسن فرحة، ليه نبكي بيشفع لـ75 من أهله في أحسن من كده موتة، كان يتمنى الشهادة من زمان، كان يخبرني بأنه تأخر عن الشهادة مقارنة بأصدقائه الذين سبقوه»، موضحة أنها تلقت خبر استشهاد نجلها عقب صلاة العشاء.

ومن جانبها، أعربت شقيقة القيادي العاروري دلال أم قتيبة، عن شعورها بالفخر بعد استشهاد شقيقها، قائلة: «الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بالشهادة، كان يتمناها كل يوم وهو ساجد في صلاته، وربنا أكرمه، التقيته في الحج وطلبت منه يخلي باله على حاله وأخبرني بأن نفسه في الشهادة».

وأوضحت أن الاحتلال أصبح مفلسا ولا يعرف ماذا يفعل ولا يوحد في يده أي أوراق، مقابل المقاومة، مشددة على أن المقاومة لا بد أن تقف أمام الاحتلال حتى تحرير الأراضي الفلسطينية، وعمليات الاغتيالات لا ترهبهم.

ووجهت رسالة للمقاومة: «نشد على أياديهم وربنا يقويهم وينصرهم، وربنا معهم، وينصرهم الله نصر قريب، وربنا يتقبل شقيقي عنده بمنزلة الشهداء ويجعلك شفيعا لنا، رفعت رؤوسنا أنت فخر لنا وللأمة».

وفي وقت سابق من اليوم، نعت حركة حماس، استشهاد سبعة من كوادرها في مقدمته صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، في استهداف صاروخي بطائرة مسيرة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.

وقال بيان صادر عن حماس، إنها تنعي الشهيد صالح العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقياديين بكتائب القسام سمير فندي (أبو عامر) وعزام الأقرع (أبو عبد الله).