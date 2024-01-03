تعليم الأقصر تنشئ مبنى جديد لها وتفتتح وتطور عدد من المدارس

في إطار جهودها لتطوير العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم، قامت مديرية التربية والتعليم بالأقصر بتنفيذ عدة مشروعات ومبادرات في مجالات متعددة، منها إنشاء مبنى جديد لها بمواصفات عالية وتصميم حديث، ومن المتوقع الانتهاء منه في يناير الجاري.

ويعد المبنى الجديد إضافة مهمة للمديرية وسيسهم في تسهيل العمل وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين والعاملين بالتعليم.

تنفيذ مشروع سماف لصيانة المدارس

تنفذ المديرية مشروع سماف لصيانة المدارس بالتعاون مع بنك التعمير الألماني، والذي يهدف إلى تحسين بيئة التعليم وتوفير مكافآت للمدارس التي تقوم بالصيانة البسيطة، وتم تدريب منسقي اللامركزية بالإدارات على المشاركة في مسابقة سماف العام الأول بالمحافظة، والتي تقيم أداء المدارس في مجالات مختلفة مثل النظافة والتهوية والإضاءة والأمن والسلامة.

إنشاء مدرسة المستقبل بمدينة طيبة الجديدة

أنشأت المديرية مدرسة جديدة متعددة المراحل خاص لغات وعربي تسمى مدرسة المستقبل بمدينة طيبة الجديدة، والتي تهدف إلى تقديم تعليم متميز ومتطور للطلاب، وتضم معامل ومكتبات وملاعب ومسرحا ومركزا طبيا ومقصفا.

كما توسعت المديرية في فتح فصول رياض الأطفال بجميع الإدارات التعليمية لتلبية الطلب المتزايد على هذه المرحلة، وتم توفير المناهج والمواد التعليمية والألعاب التربوية والأثاث المناسب لها.

افتتاح مدرسة وادي الملكات وتعيد تأهيل وتطوير مدارس التعليم الفني

وافتتحت مديرية التربية والتعليم بالأقصر مدرسة وادي الملكات بعد انتهاء أعمال الصيانة بالمدرسة، وتقع في منطقة أثرية وتضم متحفا مدرسيا يعرض تاريخ وحضارة الأقصر، وتم تجهيز المدرسة بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية، كما أعادت المديرية تأهيل وتطوير مدارس التعليم الفني بالمحافظة لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص عمل للخريجين.