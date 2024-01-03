نصر الله: طوفان الأقصى وجهت ضربة قاصمة لمسار التطبيع

استعرض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، النتائج التي حققتها عملية «طوفان الأقصى»، قائلًا إن تأثيرها سيكون كبيرًا على مستقبل فلسطين والقضية ولبنان وكل المنطقة.

وأضاف خلال كلمة مساء الأربعاء، أن «طوفان الأقصى» أعادت إحياء القضية الفلسطينية بعد أن كادت تُنسى وتصفى، وفرضت البحث في كل أنحاء العالم عن حلول.

وتابع: «العملية أدت إلى إسقاط الرهان الإسرائيلي عن تعب الفلسطيني ويأسهم وتخليهم عن أرضهم، كما أنها رفعت مستوى التأييد لخيار المقاومة داخل الشعب الفلسطيني، رغم المجازر ومحاولة البعض تحميل مسئولية المجازر للضحية، وتبرئة المجرم والقاتل والسفاك الإسرائيلي».

ولفت إلى أن «العملية أسقطت صورة إسرائيل أمام العالم، والتي عمل عليها الإعلامين الأمريكي والغربي»، قائلًا إن «ما جرى في الأشهر الـ3 الماضية وجه ضربة قاصمة لمسار التطبيع».

وذكر أن «طوفان الأقصى أوضحت أمام العالم من يتحدى إرادة المجتمع الدولي»، مستشهدًا بعدم التزام إسرائيل بالقرار الأممي بشأن الوقف الشامل لإطلاق النار في غزة.

وقال: «دولة الاحتلال لم تُبقِ قانونا إلا وداسته تحت قدميها في هذين الشهرين».