مجلس مدينة الأقصر: التنسيق مع الزراعيين لزراعة 1000 شجرة ليمون

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قال اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إنه تم تفعيل دور المشاركة الاجتماعية مؤخرًا حيث قام مجلس المدينة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمدارس ونقابة الزراعيين بزراعة 1000 شجرة ليمون.

وأضاف الشرابي، أنه تم أيضًا التعاون مع فندق الهيلتون لزراعة 222 شجرة كايا بالحديقة المجاورة للمبنى الإداري التابع لكلية السيدة العذراء أمام المستشفى الكرنك الدولي ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، استمرار التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتفعيل دور المشاركة الاجتماعية.