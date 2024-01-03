قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة، الثلاثاء، بشأن تغيير مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء؛ يأتي في ضوء التفاعل مع طلبات المواطنين ومجلس النواب؛ نظرا لبدء امتحانات منتصف العام الدراسي.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس»، مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، إلى اقتصار جدول تخفيف أحمال الكهرباء على فترات النهار بحيث يبدأ من الساعة 11 صباحا إلى 5 مساء ولمدة ساعتين بحد أقصى.

وأشار إلى تفعيل العمل بالقرار ابتداء من يوم الأربعاء، لافتا إلى استثناء وزارة الكهرباء المصانع والمنشآت السياحية والمناطق الحيوية من تطبيق خطة تخفيف أحمال وفصل التيار.

وعلى صعيد قرار تطبيق الحد الأقصى لسعر المستهلك على سلع «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض»، نوه إلى دخول القرار حيز التنفيذ، قائلا: «المواطن سوف يجد أسعار السلع على الأرفف خلال الفترة الحالية، فيما سيتم تدوينها على المنتج بداية ما أول مارس المقبل».

ونفى استهداف الحكومة من القرار فرض تسعيرة جبرية على المنتج، مشيرا إلى التزام الدولة بآليات العرض والطلب في ضوء وضع حد أقصى لسعر المستهلك ما يراعي تكلفة الإنتاج ويحقق سعرا عادلا للمواطن.