وزير النفط الهندي: تراجع واردات الهند من النفط الروسي ليس بسبب تحديات السداد

ذكر وزير النفط الهندي هارديب سينج بوري، أن واردات شركات تكرير النفط الهندية من النفط الروسي تراجعت بسبب عدم جاذبية معدل الخصومات على شحنات النفط الخام، نافيا فكرة تراجع التدفقات بسبب تحديات متعلقة بالسداد.

وقال بوري، في مؤتمر صحفي في نيودلهي اليوم الأربعاء: "لا توجد مشكلة في الدفع"، دون أن يذكر سقف سعر برميل النفط الخام الذي فرضته مجموعة السبع بهدف معاقبة روسيا على الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بوري: "إنها مسألة متعلقة بالسعر الذي ستشتري به شركات التكرير لدينا".

وتعد الهند واحدة من أكبر مستوردي النفط الخام في آسيا، وقد برزت كمشتر ضخم للشحنات الروسية في أعقاب الغزو الروسي، حيث تستقبل شركات التكرير الهندية الشحنات التي ترفضها الشركات الأوروبية والأمريكية.

وقالت نيودلهي إن مثل هذا الموقف منطقي نظرا لاحتياجاتها الضخمة من الطاقة.

ومع ذلك، تراجعت واردات الهند من النفط الروسي الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2023، حيث لم تتمكن ست ناقلات تحمل خام نفط سوكول من أقصى شرق روسيا من التسليم جراء مشكلات السداد وسط تشديد العقوبات، وفقا لشركة "كبلر" لتحليل البيانات.

وقال مسئول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، في ديسمبر الماضي، إن واشنطن ستعمل على تعزيز تطبيق سقف سعر البرميل البالغ 60 دولارا.