إحالة 18 من العاملين في مستشفى الروضة المركزي بدمياط للتحقيق

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمستشفى الروضة المركزي، لمتابعة سير العمل بها، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى.

وأوضحت محافظ دمياط، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها تفقدت أقسام المستشفى، وتابعت آلية العمل، وتواجد الأطباء، وأطقم التمريض في مواعيد عملهم.

كما تابعت أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات، والمراكز الطبية الحكومية، والخاصة، والعيادات، ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة، لحصر النفايات الطبية المتولدة، وكيفية التخلص منها.

فيما رصدت المحافظ، عددًا من المخالفات بالمستشفى، وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فورًا، وتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى والجودة داخل المستشفى، وقررت إحالة 18 من العاملين بالمستشفى إلى الشئون القانونية، للتحقيق لخروجهم بدون إذن رسمي.