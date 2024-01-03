ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 62 قتيلا

ارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب وسط اليابان، الاثنين، إلى 62 قتيلاً، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قال مسئول في مقاطعة إيشيكاوا، إن الحصيلة بلغت 62 قتيلاً وأكثر من 300 جريح بينهم 20 إصاباتهم بالغة.

وأفادت حصيلة رسمية سابقة بمقتل 50 شخصاً على الأقل في الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة وألحق دماراً واسعاً.

وضربت زلازل قويّة وسط اليابان، الاثنين، ما تسبّب في حدوث موجات تسونامي زاد ارتفاعها عن متر في بعض المناطق، ما دفع السلطات إلى الطلب من السكّان مغادرة المناطق المعنيّة واللجوء إلى المرتفعات.

وتعرّض وسط اليابان لـ155 زلزالا بين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وفقا لوكالة الأرصاد الجوّية اليابانيّة "جيه إم إيه".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس الثلاثاء، أنّ الزلازل القويّة والعديدة التي هزّت وسط اليابان منذ الاثنين، بما فيها زلزال الـ7.6 درجة، قد تسبّبت في سقوط ضحايا وبأضرار مادّية كبيرة.

وتشهد اليابان باستمرار نشاطا زلزالياً مرتفعاً، بسبب وقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ.