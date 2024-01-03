قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن «الولايات المتحدة عليها أن تراجع سياساتها تجاه الحكومة الإسرائيلية»، مشيرًا إلى أن «إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت رسميًا تغيير الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير، وتسلئيل سموتريتش، الصادر عنهما تصريحات تهجير الفلسطينيين».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن تلك الأقوال يجب أن تترجم إلى أفعال، ذاكرا أن «فكرة التهجير واردة منذ سنوات طويلة، وكامنة في العقل الصهيوني».



وأوضح أن مصر تتعامل مع قضية التهجير بجدية لعدة اعتبارات؛ أهمها أن المكون البشري هو ما بقي من القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية «استغلال الفرصة لتوظيف ما يجري في غزة، وإدخال أطراف أخرى عالمية لحل الصراع».



وذكر أن الولايات المتحدة تتحرك إذا تضررت المصالح الغربية في الإقليم والشرق الأوسط، مضيفًا: «الجانب الأمريكي دعا إلى تحالف بحري لمواجهة المخاطر في البحر الأحمر، ولم تدخله سوى البحرين مقر الأسطول».



وشدد على أهمية نقل رسائل مباشرة لواشنطن بشأن إعادة صياغة معادلة جديدة للعلاقات الأمريكية – العربية، والتحرك في كل الاتجاهات في إطار نظام عالمي جديد.



ورأى أن غزة «ترمومتر لما سيحدث في منظومة القضايا الإقليمية والدولية الأخرى»، لافتًا إلى أن «الحرب لها ارتدادات على المستويات الإقليمية والدولية».





