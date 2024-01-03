ارتفاع عدد ضحايا الانفجارين في محافظة كرمان قرب قبر سليماني إلى 103 قتلى و141 جريحا

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قُتل وجُرح العشرات في تفجيرين قرب قبر قائد فليق القدس السابق قاسم سليماني، في مدينة كرمان، جنوبي شرق البلاد، خلال إحياء مراسم الذكرى الرابعة لمقتل الجنرال الإيراني.

وارتفعت حصيلة الانفجارين إلى 103 قتلى و141 مصابًا، حسبما نقل تلفزيون Press Tv الإيراني الرسمي عن هيئة الطوارئ الإيرانية، الأربعاء.

وقع الانفجاران قرب مقبرة سليماني، وسط توافد الناس لإحياء الذكرى الرابعة لمقتله في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، أمر بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل 4 سنوات.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، وقع الانفجار الأول على بعد 700 متر من قبر سليماني، والثاني على بعد كيلومتر واحد خارج المسار الذي كان يمشي فيه زوار الموقع.

وقال نائب محافظ كرمان للشئون الأمنية، في تصريحات لـ«إرنا»، إن «الانفجارين بمزار شهداء المحافظة اليوم، حدثا نتيجة لعمل إرهابي».

ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» عن مصادر لم تسمها، قولها إن حقيبتين مفخختين تم تفجيرهما بجهاز التحكم عن بعد تسببتا في الانفجارين.

ووقع الانفجار الأول عند الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي، فيما حدث الانفجار الثاني بعد 15 دقيقة، وأصيب بعض الأشخاص خلال تدافع حشد من الناس بعد الانفجار الأول، حسب وكالة تسنيم.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية حشودًا كبيرة تركض في المنطقة بعد الانفجار.