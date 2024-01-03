هيئة الاستثمار تكرم الموظفين المتميزين

كرمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، عددا من الموظفين بقطاعي المناطق الحرة وخدمات الاستثمار والجهات الملحقة لتميز أدائهم والإسهام في تحقيق أهداف الهيئة خلال عام 2023، وفق بيان اليوم.



وأكد حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذا التكريم فرصة لتعزيز ثقافة التميز على جميع المستويات بالهيئة، وتشجيع الموظفين على السعي لتحقيق وتقديم أفضل النتائج.



كما دعا إلى ضرورة العمل باستمرار على حرفية الأداء والتنسيق المستمر بين كل العاملين، لموظفي الهيئة بجميع القطاعات والإدارات والذين يساهمون بشكل فعّال في تحقيق رؤية وأهداف الاستثمار والهيئة.



وفي هذا الإطار، قال ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين، إن هذا التكريم ليس فقط تقديرًا للنجاحات الفردية، بل أيضًا تأكيدًا للروح الجماعية في الهيئة.