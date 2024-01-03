أسطورة الجزائر يستبعد مصر من المرشحين للفوز بأمم إفريقيا

استبعد رابح ماجر، أسطورة كرة القدم الجزائرية، المنتخب الوطني المصري من قائمة المرشحين للفوز بكأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»، مؤكدًا أن مستوى المنافسة سيكون جيدًا.

كوت ديفوار تستضيف النسخة الرابعة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وقال رابح ماجر في حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: «من الصعب جدا ترشيح منتخب ما للتألق في نهائيات الكان، خاصة في ظل مشاركة كبار منتخبات القارة السمراء في الحدث الأكبر على الأراضي الإفريقية».

وأضاف: «بعض المنتخبات ستسعى للذهاب بعيدًا في المنافسة القارية، والبعض الآخر سيدخل المنافسة برغبة التتويج باللقب، وعليه توقع منتخب معين يبقى صعب جدًا، خاصة في ظل مشاركة منتخبات كبيرة في هذه النهائيات، على غرار منتخب كوت ديفوار البلد المنظم، الجزائر، المغرب، السنغال ونيجيريا».

وأوضح: «سيكون مستوى كأس أمم إفريقيا، من دون شك جيدًا، خاصة بعد ضمان مشاركة أقوى المنتخبات الإفريقية، وكل هذه المنتخبات التي ستكون حاضرة في النهائيات ستطمح للتألق خلال مبارياتها».

وأتم: «من الصعب التحدث مسبقًا عن هوية اللاعبين الذين بإمكانهم التألق في نهائيات كأس أمم إفريقيا ستعطينا في الوقت الحالي بداية المنافسة نظرة معينة على مستوى اللاعبين، حتى نتمكن من الحكم على مستواهم في خلال النهائيات».