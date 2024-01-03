إيران: رد صارم ومدمر في أقرب وقت على تفجيري كرمان

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إن الأجهزة الأمنية سوف ترد "ردا صارما ومدمرا في أقرب وقت" على التفجيرين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 100 شخص اليوم الأربعاء.



وقال وحيدي، إن معظم ضحايا الانفجارين في مدينة كرمان لقوا حتفهم إثر التفجير الثاني.



وقال الوزير، للتليفزيون الرسمي إن "قوات الشرطة يقظة وستقدم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة".



وأوضح أن "حادث التفجير الإرهابي الأول في مزار الشهداء بمحافظة كرمان (جنوب)، وقع عند الساعة الثالثة عصر اليوم، وعندما هرع الزوار إلى مساعدة الجرحى، وقع التفجير الثاني عند الساعة الثالثة و20 دقيقة"، مؤكدا أن "الوضع داخل المحافظة بات تحت السيطرة".



وصرح وحيدي بأن "ما حدث اليوم جاء على امتداد المؤامرات التي لطالما سعى إليها الأعداء وبذلوا الجهود لاستهداف التجمعات والمناسبات المختلفة داخل البلاد، لكنهم فشلوا بفضل يقظة القوات الاستخباراتية"، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا).



وأعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، اليوم الأربعاء، تسجيل "103 شهداء" في انفجارين بمحافظة كرمان، ونقل 141 جریحا إلى المراكز الطبية من قبل خدمات الطوارئ حتى الآن، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى والجرحى، وفق ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.



ووقع الانفجاران اليوم في الذكرى الرابعة لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قرب مرقده بمسقط رأسه في مدينة كرمان.



وكان عدد كبير من الأشخاص يشاركون في مراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني بمسقط رأسه عندما وقع الانفجاران.



يذكر أن هجوم اليوم هو الأكثر دموية في إيران منذ 45 عاما.