تطوير مواقف البياضية وطيبة والحبيل في مدينة الأقصر

قال اللواء علي الشرابي، مجلس مدينة الأقصر، إنه تم تطوير موقف البياضية أرمنت، وذلك بداخله بناء مسجد يسع لعدد 200 مصلٍ، بالإضافة إلى إنشاء عدد 11 محل ورفع كفاءة الأرضيات وعمل بوابات إلكترونية ليصبح موقفًا معتمدًا على تكنولوجيا الاستخدام.

وأضاف الشرابي، أنه تم أيضًا تم تطوير موقف طيبة وتطوير موقف الحبيل - الزينية، وتطوير سوق خضار شرق السكة والسوق الحضري ليضم وحدة إسعاف ونقطة أمنية مزودة بكاميرات مراقبة، وتم أيضًا التعاقد على استغلال عدد 6 شوارع تنفيذًا للقانون 150 لسنة 2020 لتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وفتح محاور جديدة، منها شارع عزبة الورد.

وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلى أنه تم حل مشاكل عدد من البازارات والمحال التجارية المؤجرة بسوق الخضار بقيمة مالية متدنية، مما ساهم في زيادة موارد الدولة مع المحافظة على إبقاء المستأجرين في أماكنهم حفاظًا على مصدر دخلهم، فضلاً عن القيام بأعمال تنفيذ الإزالات بمحور شمال الأقصر محور اللواء سمير فرج، من خلال التفاوض مع الأهالي في نزع الملكية للمنفعة العامة لتنفيذ المشروع القومي.