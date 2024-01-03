أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن الجيش أعلن مقتل محتجز لدى حماس خلال محاولة فاشلة لتحريره قبل 3 أسابيع.



وكانت كتائب عز الدين القسام، أعلنت في ديسمبر الماضي، أن جنديا إسرائيليا أسيرا لديها لقي حتفه في اشتباكات اندلعت إثر محاولة إسرائيلية لإطلاق سراحه.



وأوضحت الكتائب آنذاك عبر حسابها على "تليجرام" أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة، وأحبطوا محاولتها لإطلاق سراح الجندي الأسير، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات على موقع الاشتباك.



وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة، ومقتل الجندي الأسير ساعر باروخ.