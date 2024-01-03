الفيضانات تدفع السلطات في شمال باريس لإجلاء المواطنين

أدت الفيضانات التي أعقبت هبوب عاصفة هينك لانقطاع الكهرباء، وإجلاء المواطنين وتوقف إمدادات مياه الشرب في شمال فرنسا.

وجرى نشر نحو 600 رجل إطفاء اليوم الأربعاء، في منطقة با دو كاليه بشمال شرق فرنسا، حيث تم الإعلان عن أعلى تحذير من العاصفة.

وبعدما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان عدة أنهار، اضطر نحو 200 شخص تقريبا لمغادرة منازلهم، كما توقفت إمدادات مياه الشرب بالنسبة لنحو 2100 شخص، كما انقطعت الكهرباء عن 1450 شخصا، كما تم إغلاق عدد من الطرق بسبب كمية الامطار.

وبعدما طلبت فرنسا المساعدة بإمدادها بمضخات عالية القدرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، عرضت عدة دول المساعدة.

وعلى سبيل المثال، أرسلت جمهورية التشيك فريقا من 18 رجل إطفاء ومعهم مضخات عالية القدرة.

ومن المتوقع أن تبقى خدمات الطوارئ في المنطقة لنحو أسبوعين، حسبما قالت المتحدثة باسم قطاع الإطفاء في براغ اليوم الأربعاء.