ميدو وكزبرة يشاركان في العرض الخاص لفيلم «الحريفة»

حرص لاعب الكرة المعتزل محمد حسام ميدو، ومغني المهرجانات كزبرة، على حضور العرض الخاص لفيلم «الحريفة» والذي يشاركان ضمن أبطاله، والمقام بإحدى السينمات، في مدينة 6 أكتوبر.

واستبدل منظمو العرض الخاص لفيلم «الحريفة» السجادة الحمراء «ريد كاربت»، بأخرى على شكل «ملعب كرة قدم»، وذلك في إشارة إلى أحداث الفيلم.

الفيلم بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، إلى جانب تواجد لاعب الكرة الأسبق محمد حسام ميدو داخل الفيلم كممثل لأول مرة، العمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

‎وتدور أحداث الفيلم حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.