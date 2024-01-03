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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إعادة 248 عسكريا روسيا أسيرا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا بعد مفاوضات معقدة وبفضل وساطة إماراتية.

وقالت الوزارة في بيانها إن إعادة العسكريين الروس من الأسر جرت بفضل الوساطة الإنسانية لدولة الإمارات.

وأكدت الوزارة تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع الأفراد العسكريين الروس المحررين، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأضافت أن طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية ستنقل العسكريين لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.