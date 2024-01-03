 بوساطة إماراتية.. روسيا تستعيد 248 جنديا من الأسر في أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 3 يناير 2024 8:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بوساطة إماراتية.. روسيا تستعيد 248 جنديا من الأسر في أوكرانيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 8:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2024 - 8:16 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إعادة 248 عسكريا روسيا أسيرا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا بعد مفاوضات معقدة وبفضل وساطة إماراتية.

وقالت الوزارة في بيانها إن إعادة العسكريين الروس من الأسر جرت بفضل الوساطة الإنسانية لدولة الإمارات.

وأكدت الوزارة تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع الأفراد العسكريين الروس المحررين، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأضافت أن طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية ستنقل العسكريين لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك