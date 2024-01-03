نصر الله: المقاومة في لبنان أكثر جرأة واستعدادا للمواجهة

استعرض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، النتائج التي حققتها عملية «طوفان الأقصى»، قائلًا إن تأثيرها سيكون كبيرًا على مستقبل فلسطين والقضية ولبنان وكل المنطقة.

وأضاف خلال كلمة مساء الأربعاء، أن حماس والفصائل الفلسطينية عندما أقدمت على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر لم تكن خائفة أو مرعوبة، بل تعلم النتائج وردود الفعل الإسرائيلية.

وأكمل: «المقاومة في لبنان لم تكن مردوعة، واليوم هي أكثر جرأة واستعدادا للمواجهة والإقدام، واليمن عندما أقدم على تلك الخطوة لم يكن خائفًا ولم يحسب لإسرائيل أي حساب».

وأشار إلى أن «طوفان الأقصى» أدت إلى تهاوي الردع الأمريكي أمام المقاومة في العراق ولبنان واليمن، قائلًا إن العملية أسقطت التفوق الاستخباري لإسرائيل.

وذكر أن «إسرائيل زعمت أنها لو دخلت حربًا ستحقق نصرًا سريعًا واضحًا»، مضيفًا: «على مدار 3 أشهر في غزة، لا نصر ولا حسم أو بين أو سريع أو واضح».

وأكمل: «لا صورة نصر حتى الآن، وليلة أمس حاولوا تحقيق تلك الصورة من خلال الاغتيال الغادر للقيادي الفلسطيني صالح العاروري، لكن في ميادين غزة لا نصر واضح أو حاسم أو سريع».