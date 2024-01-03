بريطانيا: روسيا تزيد من هجماتها على صناعة الدفاع في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأربعاء، إن حملة القصف الروسية على أوكرانيا تستهدف على نحو متزايد مواقع ذات صلة بصناعة الدفاع، بدلا من البنية التحتية للطاقة كما كان الحال في الشتاء الماضي.

وذكرت الوزارة، في تحديثها الاستخباري اليومي عن تطورات الحرب، أن روسيا منذ يوم الجمعة "زادت من كثافة قصفها بعيد المدى ضد أوكرانيا."

وقالت الوزارة، في منشور على تطبيق إكس، إن "القوات الروسية استخدمت نسبة كبيرة من مخزون صواريخ كروز التي يتم إطلاقها من الجو وصواريخ بالستية، قامت بحشدها خلال الشهور الأخيرة، والأرجح أن عمليات القصف الأخيرة استهدفت أساسا صناعة الدفاع في أوكرانيا."

وأضافت أن "هذه العمليات الجديدة تدل على تغيير مؤقت، على الأقل، في النهج الذي تتبعه روسيا في استخدام عمليات القصف بعيدة المدى".

وفي الشتاء الماضي، شنت روسيا هجمات واسعة النطاق على شبكة الطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى حرمان الكثيرين من الكهرباء والتدفئة لفترات طويلة.

وهذا العام، سارعت كييف إلي تعزيز بنيتها التحتية للطاقة تحسبا لأن تتعرض لحملة مماثلة هذا العام.

وأمس الثلاثاء، أعلنت القيادة العسكرية الروسية بشكل علنى أنها بصدد استهداف شركات الدفاع الأوكرانية في إطار هدفها الخاص بنزع سلاح أوكرانيا.

والجدير بالذك، أنه منذ بداية الحرب الشاملة التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، تنشر وزارة الدفاع البريطانية بانتظام تحديثات حول تطورات الحرب. وتوجه موسكو اتهامات للندن بنشر معلومات مضللة.