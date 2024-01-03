البحرية الكورية الجنوبية تجري تدريبات رماية ومناورات بحرية

من المقرر أن تجري البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أول تدريبات رماية ومناورات بحرية هذا العام في البحر الشرقي والبحر الأصفر ومضيق كوريا.

وأعلنت البحرية، اليوم الأربعاء، أنها ستجري التدريب لتعزيز الاستعداد العسكري مع إصرار على الرد بقوة على استفزازات العدو، وسط وضع أمني متدهور، بما في ذلك تهديدات كوريا الشمالية بالانخراط في الاستفزازات، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وستشهد المناورات مشاركة مدمرات مثل "جانجوون"، التي تبلغ حمولتها 2500 طن، والمدمرة "كيم سو-هيون"، التي تبلغ حمولتها 450 طنا، والمدمرة "أولتشي موندوك"، التي تبلغ حمولتها 3200 طن، والمدمرة "تشيونان"، التي تبلغ حمولتها 2800 طن، من بين مدمرات أخرى.

وسيكون اليوم الأربعاء هو المرة الأولى، التي تشارك فيها المدمرة "تشيونان" في تدريب رماية بالبحر الأصفر، منذ تجديدها كفرقاطة حديثة، بعد 13 عاما وتم نشرها في الأسطول الثاني الشهر الماضي.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي، أن الهدف من التدريبات هو تأمين الاستعداد القتالي، عبر التدريب المكثف الذي يتوافق مع مهام رئيسية وبيئة عملياتية في جميع المناطق البحرية.