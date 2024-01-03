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تراجع الأجور في الصين بأكبر قدر على الإطلاق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 2:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2024 - 2:02 م

تراجعت الأجور التي يحصل عليها العمال الصينيون، في مدن كبرى، بأكبر قدر على الإطلاق مما يسلط الضوء على ضغوط  الانكماش المستمرة، وتباطؤ ثقة المستهلك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع متوسط الرواتب، التي تقدمها الشركات للموظفين الجدد، في 38 مدينة صينية رئيسية، بنسبة 1.3%، لتصل إلى 10420 يوانا (1458دولارا) في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالعام الماضي حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وطبقا لبيانات من منصة التوظيف عبر الانترنت، جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء كان هذا أسوأ انخفاض منذ عام 2016 على الأقل.

وهو أيضا الربع الثالث على التوالي من الانخفاض، وهو أطول فترة، منذ توافر البيانات المتعلقة بالتغييرات السنوية، لأول مرة في عام 2016.

وفي بكين، تراجعت الأجور بنسبة 2.7%، مما كانت عليه قبل عام، للربع الرابع على التوالي من الانكماش. وانخفضت الرواتب في مدينة "قوانتشو" بنسبة 4.5%.

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