الأقصر: نفذنا مشروع وحدات الطعام وتطوير الممشى السياحي خلال 2023

قال اللواء علي الشرابي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، إنه تم خلال عام 2023 العديد من الإنجازات في المدينة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتهاء العديد من المشروعات، وكذلك تطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق، وزراعة وتجميل العديد من الشوارع والميادين.

وأوضح الشرابي، أنه من بين هذه الإنجازات، تم تنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة لأول مرة في محافظة الأقصر، وذلك لتشجيع وفتح فرص عمل للشباب من الجنسين، تنفيذًا للقانون رقم 92 لسنة 2018.

وأشاف الشرابي، أنه تم أيضًا متابعة أعمال تطوير الممشى السياحي والوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذي، حيث تضمنت الأعمال تنفيذ شبكة صرف خاصة لصرف المراكب النيلية بطول كورنيش النيل السفلي، وتطوير البازارات والمحلات.