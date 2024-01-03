محافظ سوهاج يستعرض حصاد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2023

الفقي: الانتهاء من 20 مشروعا جديدا بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه لخدمة 3 ملايين نسمة

- إحلال وتجديد 11 محطة مياه شرب، و23 محطة صرف صحى بتكلفة 100 مليون جنيه.

- إحلال وتجديد خطوط مياه ونقاط ربط بتكلفة 252 مليون جنيه

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عام 2023 شهد انتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من إنجاز 20 مشروعا جديدا بتكلفة 2 مليار و227 مليون جنيه؛ لخدمة 3 ملايين نسمة بمختلف مدن وقرى المحافظة، منها 10 مشروعات في قطاع مياه الشرب، و10 مشروعات في قطاع الصرف الصحي.

يأتي ذلك ضمن مجهودات الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى تغطية جميع أرجاء المحافظة بخدمات مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية والحكومة نحو تنمية وتطوير محافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.

وأوضح محافظ سوهاج، أن مشروعات مياه الشرب التي تم الانتهاء منها خلال عام 2023 جاءت كالتالي:

- محطة توسعات مياه سوهاج غرب بتكلفة 300 مليون جنيه.

- شبكات مياه سوهاج غرب بطول 32 كم وبتكلفة 200 مليون جنيه.

- المرحلة الخامسة لشبكات مياه شطورة بتكلفة 35 مليون جنيه.

- خط مياه دارالسلام - البلابيش بطول 11 كم بتكلفة 24 مليون جنيه.

- خط مياه العقارية - أولاد يحيي بطول 12 كم وبتكلفة 28 مليون جنيه.

- محطة مياه ساقلتة بطاقة 51 ألف متر مكعب/يوم بتكلفة 250 مليون جنيه ومحطة مياه عرب العطيات بدار السلام بتكلفة 45 مليون جنيه.

- استكمال شبكات مياه طما بتكلفة 45 مليون جنيه.

- استكمال شبكات مياه دار السلام بتكلفة 35 مليون جنيه.

- استكمال شبكات مياه شطورة بتكلفة 45 مليون جنيه.

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها خلال عام 2023 جاءت كالتالي:ـ

- محطة معالجة صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة بتكلفة 250 مليون جنيه.

- محطة رفع صرف صحي رقم 3 الرئيسية بأولاد حمزة بالمنشاه بتكلفة 150 مليون جنيه.

- محطة الرفع الفرعية صرف صحي ساقلتة بتكلفة 55 مليون جنيه.

- صرف صحي قرية الحسنة مركز طما بتكلفة 40 مليون جنيه.

- محطة رفع صرف صحي رقم 4 بحي الكوثر بتكلفة 25 مليون جنيه.

- توسعات محطة معالجة طهطا بتكلفة 500 مليون جنيه.

- محطة الرفع الرئيسية رقم 3 بالمنشأة بتكلفة 60 مليون جنيه.

- محطة الرفع الفرعية رقم 2 بأولاد حمزة بالمنشاه بتكلفة 35 مليون جنيه.

- صرف صحي بني هلال بتكلفة 55 مليون جنيه.

- صرف صحي بندار التبنات بتكلفة 50 مليون جنيه.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن عام 2023 المنقضي شهد تنفيذ الشركة أعمال مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه ونقاط ربط بقيمة 252 مليون جنيه، وإحلال وتجديد 11 محطة مياه شرب بقيمة 73 مليون جنيه، و23 محطة صرف صحي بقيمة 27 مليون جنيه، وإحلال وتجديد 5 آلاف بوش حريق بقيمة 18 مليون جنيه، وإنشاء أسوار للمحطات بقيمة 18 مليون جنيه.

وفيما يخص مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف 181 قرية بسوهاج، شهد عام 2023 تقدما كبيرا في نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تبلغ 1144 مشروعا تشمل، "8 محطات معالجة، 18 محطة مياه شرب، 197 محطة رفع، 197 خطوط طرد، 181 شبكات انحدار، خطوط ناقلة، 181 شبكات مياه، وحدات إزالة حديد ومنجنيز"، باستثمارات تتخطى 26 مليار جنيه، يستفيد منها 4 ملايين نسمة تقريبا.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أنه في قطاع المعامل وجودة مياه الشرب تم رفع وتحليل 317 ألف عينة مياه شرب، وغسيل شبكات بأطوال 9757 كيلومترا، والرقابة على 6500 منشأة صناعية، والحصول على 68 موافقة بيئية للمشروعات، وشراء أجهزة معملية وكيماويات بقيمة 23 مليون جنيه.