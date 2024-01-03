تراجع البطالة في إسبانيا أكثر من المتوقع

أظهرت بيانات وزارة العمل الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء، تراجعا أكثر من المتوقع لمعدل البطالة في البلاد في ديسمبر ليصل إلى أدنى مستوى لهذا الشهر منذ 2007.

وتراجع عدد العاطلين في إسبانيا خلال ديسمبر الماضي بمقدار 27375 عاطلا أي بنسبة 1% عن الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع عدد العاطلين بمقدار 15700 شخص.

ووصل عدد العاطلين المسجل 2.71 مليون، وهو أدنى مستوى لشهر ديسمبر منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية.

وتراجع عدد العاطلين في قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بمقدار 25158 عاطلا وفي قطاع الزراعة بمقدار 1965عاطلا. وعلى الجانب الآخر، زادت البطالة في قطاع الإنشاء بمقدار 5285 وقفزت في قطاع الصناعة بواقع 1481 .

وأظهرت البيانات أن البطالة بين الشباب دون 25 عاما وصلت لأدنى مستوى مسجل. وتراجعت بطالة الشباب بواقع 12014 أو 5.83% من الشهر الماضي إلى 193965.

وقالت الوزارة إن عام 2023 كان عاما إيجابيا للغاية فيما يتعلق بالتوظيف رغم حالة الغموض بشأن البيئة الدولية.