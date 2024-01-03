نائب وزير الخارجية الإيراني: بريكس ستؤدي دورا مهما في قطاع الطاقة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري، اليوم الأربعاء، إن مجموعة بريكس ستؤدي دورا مهما في قطاع الطاقة، وتحديدا في إنتاج الطاقة ونقلها واستهلاكها، وكذلك في التقنيات الجديدة وقطاع الطيران، ويمكن أن يمتد وجود المجموعة إلى المحيط الهندي والخليج العربي.

وأضاف صفري، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أن "المشكلة الأكثر أهمية تتمثل في ثلاث قضايا: الأولى هي إنتاج الطاقة، والثانية هي نقل الطاقة، والثالثة هي استهلاك الطاقة. ويمكنني القول إن هذه القضايا الثلاث يتم حلها من قبل بريكس".

واعتبر صفري، أن مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ساحات مفتوحة لإيران للانخراط في التجارة العالمية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد صفري، أنه بفضل عضوية الهند وروسيا وإيران، يمكن لدول بريكس أن تؤدي دورا مهما في مجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا والفضاء وممرات العبور والتواجد في مياه الخليج العربي وإيران، وخليج عمان والمحيط الهندي والتجارة العالمية والتكنولوجيا المتقدمة.

وعبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عن شكر بلاده لروسيا، لمساعدتها في أن تصبح طهران عضوا كاملا في بريكس، مضيفا: "يمكن لموسكو أن تساعد في تطوير العلاقات في المجموعة لتحقيق الأهداف المرجوة".