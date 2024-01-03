إطلاق سراح مئات المحتجزين خلال احتفالات رأس السنة في برلين

قالت الشرطة الألمانية إن 390 شخصا ممن احتجزوا خلال الاحتفالات في شوارع برلين ليلة رأس السنة الجديدة ، وكثير منهم بسبب الاستخدام الخطير للألعاب النارية التي تسببت أيضا في إلحاق الضرر بالعديد من عناصر الشرطة ، أطلق سراحهم.

وأوضحت الشرطة أن رجلا واحدا لا يزال رهن الاحتجاز.

وقال متحدث باسم الشرطة الثلاثاء إن هويات معظم المشتبه بهم المحتجزين تم تحديدها مباشرة في الموقع أو في مركز شرطة قريب ليلة رأس السنة أو في أوائل العام الجديد، وبعد ذلك تم إطلاق سراحهم.

وقالت السلطات الأمنية في وقت لاحق إن ثلاثة أوامر اعتقال صدرت. وفي حالتين من هذه الحالات، أفرج عن المحتجزين من الحجز، لكن شابا /23 عاما/ احتجز لارتكابه جريمة ضد قانون الأسلحة.

وفي ألمانيا، لا يسمح قانونا بشراء الألعاب النارية للعام الجديد إلا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من العام ، وفقط حتى درجة معينة.

وكانت هناك مخاوف من أن تتحول احتفالات ليلة رأس السنة في برلين إلى العنف مرة أخرى، في أعقاب أعمال الشغب في العام السابق التي هاجم فيها بعض الأشخاص الشرطة وقوات الطوارئ، بما في ذلك بالألعاب النارية.