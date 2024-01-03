انطلاق أول محاكمة رئيسية على صلة بالوفيات الناتجة عن زلزالي تركيا

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انطلقت أول محاكمة رئيسية على صلة بالزلازل المدمرة التي وقعت في تركيا فبراير الماضي، اليوم الأربعاء، بمدينة أديامان بجنوب شرقي البلاد.

ويُحاكم مالك فندق و10 مدعي عليهم آخرين على خلفية انهيار فندق جراند إسياس وهو من فئة 4 نجوم وأسفر عن وفاة 72 شخصا.

ويقول الخبراء، إن المبنى كان به العديد من مخالفات البناء.

ومن بين الضحايا 26 طفلا من جمهورية شمال قبرص والذين كانوا قد توجهوا إلى تركيا من أجل إحدى بطولات الكرة الطائرة المدرسية.

وتوجه أهالي الضحايا لأديامان من أجل المحاكمة.

ويتهم مكتب النائب العام، المدعي عليهم بالتسبب عمدا في الوفاة نتيجة الإهمال، ويواجهون السجن لعقدين حال أدينوا، و5 منهم محتجزون بما في ذلك مالك الفندق.

ولم يتواجدوا في قاعة المحكمة في اليوم الأول من المحاكمة ولكنهم كانوا متصلين بالقاعة عن طريق رابط فيديو.

وهناك تحقيق آخر يجري؛ لتحديد ما إذا كانت سلطات المحافظة التي أصدرت التصاريح تتحمل أي مسؤولية.

وفي السادس من فبراير 2023، وقع زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في الصباح، تلاه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة في عصر نفس اليوم.

ووفقا للبيانات الحكومية، أسفر الزلزالان وما تلاهما من هزات ارتدادية عن وفاة نحو 50 ألفا و800 شخص في تركيا وحدها.