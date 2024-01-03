حزب الله يعلن مقتل عنصرين في المواجهات مع إسرائيل

اعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل 2 من عناصره في المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 140 منذ 8 أكتوبر الماضي.

ونعى الحزب في بيانين منفصلين المقاتلين محمد هادي مالك عبيد - (لقبه العسكري) "حسام"، من مدينة بعلبك في البقاع، وعباس حسن جمول - (لقبه العسكري) "جواد كربلا" من بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان، واللذين "ارتقيا على طريق القدس".

ولم يوضح "حزب الله" مكان المواجهات التي قتل فيها العنصرين التابعين له، وفقا لوكالة الأناضول.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى "حزب الله" جراء المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر إلى 140.

وعلى الجهة المقابلة، أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم، الأربعاء، "خلية مسلحة" وأهدافًا لحزب الله في لبنان.

وقال في بيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء خلية مسلحين على أرض لبنان".

وأضاف: "كما هاجمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو بنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله على أرض لبنان".

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه "خلال الساعات الأخيرة تم رصد عدة عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية".