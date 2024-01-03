رئيس جامعة طنطا يوجه بتقديم أفضل الخدمات للمرضى بعيادات كلية طب الأسنان

أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بالعيادات الطبية بكلية طب الأسنان بالجامعة؛ لمتابعة انتظام العمل بالعيادات والاطمئنان على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، حيث كان في استقباله الدكتورة فاتن أبو طالب القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور علي الشيخ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حاتم أمين عميد الكلية السابق، والدكتور رفيق رمضان أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين، والدكتورة شيرين عبد المولى مدير وحدة ضمان الجودة.

وأكد "ذكي"، حرص الجامعة على تقديم كل أشكال الدعم للعيادات الطبية بالكلية، لدورها في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية للطلاب وطبية للمرضى.

والتقى رئيس الجامعة، عددًا من المرضى بالعيادات وحرص على التعرف على مدى رضاهم على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وشدد على ضرورة الالتزام بكل أساليب مكافحة الع