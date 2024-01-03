الحوثيون يعلنون شن هجوم آخر على سفينة شحن بالبحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، شن هجوم على سفينة تجارية أخرى في البحر الأحمر، مما يعيد التذكير بالتهديد الذي تشكله على الممر التجاري الحيوي.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثين يحيى سريع في كلمة متلفزة، إن الهجوم على السفينة التي تحمل اسم (سي إم إيه سي جي إم تاج) تم بعد تجاهلها التحذيرات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وذكرت بلومبرج، أنه ردا على ذلك قالت شركة الشحن الفرنسية العملاقة (سي إم إيه سي جي إم إس إيه): "إن السفينة لم تتعرض لأية حادث، وأنها تبحر عبر البحر الأحمر في طريقها للمرور شمالا عبر قناة السويس".



واختارت العديد من خطوط الشحن البحرية تجنب المرور عبر البحر الأحمر في أعقاب موجة من الهجمات، وبدلا من ذلك تبحر أساطيلها لآلاف الكيلومترات الإضافيه حول أفريقيا.