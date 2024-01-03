نمو مبيعات الإنترنت في كوريا الجنوبية بنسبة 13% سنويا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي الصادرة، اليوم الأربعاء، نمو المبيعات عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر الماضي بنسبة 13% سنويا، بفضل بعض الفاعليات الترويجية الكبرى.

وذكر مكتب الإحصاء أن إجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت خلال نوفمبر بلغ 20.84 تريليون وون (15.89 مليار دولار) مقابل 18.44 تريليون وون في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتعتبر هذه الزيادة الأعلى منذ أغسطس 2022 عندما زادت المبيعات بنسبة 15.9% سنويا.

وقال مسؤول في مكتب الإحصاء إن نمو مبيعات الإنترنت في نوفمبر جاء بفضل المهرجان السنوي للتسوق في كوريا الجنوبية المعروف باسم فيستا والذي يعادل الجمعة البيضاء ويستمر لمدة 20 يوما من 10 إلى 30 من الشهر.

وقدم أكثر من 2500 شركة عروضا وتخفيضات أثناء موسم التسوق.

كما ساهمت الزيادة في الطلب على خدمات النقل والسفر بعد جائحة فيروس كورونا المستجد في نمو مبيعات الإنترنت بشكل عام، حيث زادت مبيعات القطاع بنسبة 28.3% إلى 2.01 تريليون وون خلال الشهر.

وزادت مبيعات الأغذية عبر الإنترنت بنسبة 12.9% سنويا إلى 2.57 تريليون وون في حين زادت مبيعات الملابس بنسبة 13%إلى 2.25 تريليون وون وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.