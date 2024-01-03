تقديرات إسرائيلية برد حماس على اغتيال العاروري من لبنان

قدرت إسرائيل، الأربعاء، أن حركة حماس سترد على اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري من جهة لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى أنه بما أن الذين استشهدوا بالأمس (الثلاثاء) في بيروت هم المسؤولون عملياً وبشكل يومي عن إطلاق حماس النار من لبنان، فإن هذا يعني أن حماس ستعد الرد على الاغتيال وهذا قد يستغرق بعض الوقت، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت: «في إسرائيل يقدرون أنه سيكون هناك رد من حماس من جهة لبنان بكل الأشكال والاحتمالات رداً على اغتيال الأمس، على الأقل فإنهم سيحاولون».

وفيما يتعلق بمسألة حزب الله، فقد تابعت: «التقييم في إسرائيل في الوقت الحالي هو أنه على الرغم من حقيقة أن الهجوم على العاروري كان في قلب الضاحية، إلا أنهم سيبحثون على الأرجح عن نوع من الرد الأوسط الذي سيظهر إطلاق النار، لكنه لن يؤدي إلى حرب أو حدث واسع النطاق».

ونبهت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه صدرت تعليمات لضباط الشرطة في مختلف مديريات الشرطة بزيادة اليقظة تحسبا لوقوع هجمات بعد اغتيال العاروري.

وأشارت إلى أنه تجري استعدادات خاصة في نجمة داود الحمراء (الإسعاف) في جميع أنحاء إسرائيل.

ونقل موقع واللا الإخباري العبري، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي (لم يسمه) قوله إن إسرائيل تستعد لرد انتقامي كبير من قبل حزب الله على اغتيال العاروري، بما في ذلك إطلاق صواريخ بعيدة المدى على أهداف في إسرائيل.

ومساء الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن ضربة جوية بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية، استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين.

فيما نعت حماس في بيان العاروري والقياديَين في كتائب القسام سمير أفندي وعزام أقرع، و4 آخرين من كوادر الحركة.