وزير الصحة الإيراني يجري تعديلا طفيفا على أعداد قتلى انفجاري كرمان

في أعقاب الهجومين المدمرين في مدينة كرمان الإيرانية، أجرى وزير الصحة الإيراني تعديلا على أعداد القتلى إلى 95 قتيلا بدلا من 103.

وقال الوزير بهرام عين الله، في حوار اليوم الأربعاء، إن 95 شخصا قتلوا، موضحا أن التصحيح جاء نتيجة أنه في بادئ الأمر تم إحصاء بعض الضحايا مرتين.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أفادت في البداية بمقتل 103 أشخاص. ولا يزال حوالي 30 مصابا في حالة حرجة، وفقا للوزير.

وقال عين الله إنه في الإجمالي أصيب 211 شخصا.

وسقط القتلى في أعقاب تفجيرين في مدينة كرمان، مسقط رأس الجنرال الإيراني قاسم سليماني، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لمقتله.

ووصفت الحكومة الإيرانية الحادث المميت بأنه هجوم إرهابي.