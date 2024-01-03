 نائب معارض كوري جنوبي: الاستخبارات تعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي سيختار ابنته لخلافته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب معارض كوري جنوبي: الاستخبارات تعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي سيختار ابنته لخلافته

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2024 - 11:37 ص

قال مكتب النائب الكوري الجنوبي المعارض لي أن يونج، إن وكالة الاستخبارات تعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يفضل ابنته كيم جو آي لتكون خليفته، بناء على تحليل شامل لأنشطتها العامة والمعاملة الرسمية التي تتلقاها منذ ظهورها.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الاستخبارات الوطنية قدمت هذا التحليل مكتوبا للرد على سؤال للنائب لي بشأن ابنة الزعيم الكوري الشمالي أمس الثلاثاء.

ويشار إلى أن النائب لي يعد عضوا في لجنة الاستخبارات بالبرلمان، التي سوف تعقد جلسة استماع بشأن المرشح لتولي رئاسة جهاز الاستخبارات تشو تاي يونج في 11 يناير الجاري.

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