النواب: مشاورات لاستصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قبل 18 مارس

كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن المخالفات التي لا يمكن التصالح عليها في البناء.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أصدر قانون التصالح في ١٨ ديسمبر، وبالتالي اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال ٣ أشهر، مضيفا أن هناك مشاورات تجري بين اللجنة والحكومة لاستصدار اللائحة قبل 18 مارس المقبل.

ولفت إلى أن القانون الجديد يبيح أكثر ما يحذر حالات التصالح، منوها بأن أبرز المخالفات التي لا يمكن التصالح عليها السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح، البناء على الأراضي الخاصة بنهر النيل وفروعه، البناء على الأراضي المحيطة بالآثار، تغيير استخدام الجراجات، خاصة وأن عددا كبيرا منها تحول لأنشطة أخرى، وتحولت شوارع المدن الكبرى بمصر إلى جراجات كبيرة، ومن ثم كان لا بد من وقفة مع هذا الأمر.

وأفاد بأن نسبة المخالفات التي تقدمت في ظل القانون السابق وجرى البت فيها بالقبول، لا تمثل 5 % من المتقدمين، أما باقي المتقدمين منهم من أخذ مجموعة من الإجراءات ولكن لم تحصل على التصالح النهائي، سيستمرون في القانون الجديد دون تسديد أي رسوم جديدة، والبعض الآخر تقدم ولكن لم يجر بشأنهم أي إجراءات، منوها بأنهم سيستمرون بالقانون الجديد دون تسديد أي رسوم جديد أيضا.