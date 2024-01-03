أتالانتا يقسو على ساسولو ويتأهل لدور الثمانية في كأس إيطاليا

صعد أتالانتا لدور الثمانية في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه ساسولو، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 للمسابقة.

وتقمص البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلاري دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الاول والثاني لأتالانتا في الدقيقتين 24 و63 على الترتيب.

وأضاف الروسي أليكسي ميرانشوك الهدف الثالث لأتالانتا في الدقيقة 71، فيما تكفل دانييل بولوكا بتسجيل هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح هذا هو الانتصار الثاني لأتالانتا على ساسولو في الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز على ملعب منافسه 2 /صفر في أغسطس الماضي، بالدوري الإيطالي.