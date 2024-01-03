رابطة مصنعي السيارات: 5% نسبة الزيادة في رسوم نقل الملكية

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علق خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، على ارتفاع رسوم عقود تسجيل نقل ملكية السيارات بمكاتب الشهر العقاري.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إن الارتفاع في قيمة الرسوم يتراوح بين 5 إلى 10%، موضحا أن ارتفاع أسعار السيارات بالسوق المحلي؛ كان يستوجب تعديلا على رسوم نقل الملكية.

وأشار إلى إضافة السيارات الكهربائية للمرة الأولى ضمن القائمة، لافتا إلى تحديد قيمة رسوم نقل ملكية هذه السيارات بناءً على الكيلو وات وليس سعة المحرك.

وأكد أن قيمة الرسوم بعد الزيادة تعد نسبة ضئيلة للغاية تتراوح معظمها في حدود 5%، موضحا أن القرار لن يؤثر على مبيعات سوق السيارات المستعمل نهائيا.

وبدأت مصلحة الشهر العقاري في تطبيق زيادة أسعار تسجيل السيارات ونقل الملكية بالشهر العقاري بداية من يوم الإثنين 1 يناير 2024.