 بعد زلزال رأس السنة... نظام جديد لتحسين استخدام مكابح القطارات السريعة أثناء الزلازل باليابان - بوابة الشروق
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بعد زلزال رأس السنة... نظام جديد لتحسين استخدام مكابح القطارات السريعة أثناء الزلازل باليابان


نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 6:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2024 - 6:03 ص

تعمل شركة شرق اليابان للسكك الحديدية على تحسين نظام الكشف المبكر عن الزلازل للسماح لقطارات شينكانسن السريعة بالضغط على مكابحها بشكل أسرع من أي وقت مضى عند حدوث زلزال.

ووفقا لبيان صحفي، فإن النظام، الذي سيتم تركيبه في مارس من العام المقبل بجميع قطارات شينكانسن (توهوكو وجويتسو وهوكوريكو)البالغ عددها 135 قطارا، سيقصر وقت رد الفعل بين رصد الزلزال وتشغيل مكابح الطوارئ من المتوسط الحالي 9ر3 ثانية إلى 3ر1 ثانية، وفقا لوكالة كيودو للأنباء اليوم الأربعاء.

وسيتم تفعيل مكابح الطوارئ عندما تقدر قوة الزلزال بـ 5ر5 درجة أو أعلى.

وقالت الشركة المشغلة للسكك الحديدية إنها ستراجع الحسابات الحالية المستخدمة للتنبؤ بقوة الزلازل.


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