الهيئة القيادية لأسرى حماس تنعى صالح العاروري ورفاقه

أصدرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس داخل سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، بيانا تنعى فيه كل من صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقادة وكوادر الحركة الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي في غارة بطائرة بدون طيار "درون" في بيروت.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن استشهاد العاروري (أبا محمّد) ورفاقه جاء "بعد حياة حافلة بالتضحية والفداء، دفاعاً عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، دفاعاً عن فلسطين وثرى فلسطين الطاهر".

وتابع البيان: "إننا إذ ننعى القادة الشهداء لنؤكد بأننا سائرون على ذات الدرب، نجدد العهد والبيعة مع الله أولًا، ثم مع حركتنا وقادتنا على حفظ الراية والاستمرار في الصبر ومقارعة السجان حتى يأذن الله بالنصر والفرج القريب، وما ذلك على الله بعزيز".

واختتم البيان: "رحم الله الشهيد الشيخ القائد أبا محمّد وإخوانه ورفاقه وكل شهداء أمتنا وشعبنا وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة".