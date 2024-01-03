مد التقديم للطرح التكميلى لـ«سكن لكل المصريين 3» إلى 15 الشهر الجارى

قرر وزير الإسكان عاصم الجزار، مد فترة تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3»، بنظام التمويل العقارى، حتى 15 يناير الجارى؛ استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.



وأوضح الجزار، فى بيان له اليوم، أن هذا الإعلان يستهدف المواطنين الحاجزين فى الطرح الأول لإعلان «سكن لكل المصريين3»، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضى الدخل، ولم يسحبوا مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.



بدورها، قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد، إن هذا القرار جاء استجابة لطلبات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من هذه الفرصة ولم ينتهوا من الإجراءات المطلوبة للتحويل حتى الآن، خصوصًا من لم يسدد مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز فى مكاتب البريد المميكن.



وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات حجز بلغ أكثر من 61 ألفا و 504 مواطنين، وسدد 52 ألفا و538 مواطنا مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه.



وشددت على أنه لن يعتد بأى طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده فى أقرب مكتب بريد مميكن له، وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط.



وأوضحت أن الإعلان التكميلى لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، سعر وشروط الإعلان الأصلى نفسه، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عاما.



ولفتت إلى مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا؛ بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتى أثرت على الأسعار بصورة سلبية.



وأكدت أنه فى حالة عدم رغبة العميل فى تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلى، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار فى الحجز بالإعلان الأصلى، ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلى.