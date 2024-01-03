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أظهر استطلاع رأي حديث اعتراض ربع المشاركين الإسرائيليين على فكرة استمرار العدوان على قطاع غزة دون صفقة تبادل أسرى، كما تبين من الاستطلاع تراجعا حادا لشعبية رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو برفض ٨٥٪ لاستمراره في الحكم.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة الديمقراطية الإسرائيلية، أوضحت أن ٢٥٪ من المشاركين رافضين استمرار الحرب، مقابل ٥٦٪ مؤيدين لمواصلة العدوان على قطاع غزة.

وأفادت النتائج بموافقة ١٥٪ فقط على استمرار نتنياهو في القيادة، بينما أيد ٢٣٪ أن يتم تسليم القيادة لبني غانتس.

وأوضح الاستطلاع أن ٣٠٪ من المشاركين لا يجدون ثقة في قيادة أي من الأسماء المتصدرة.

وتناول الاستطلاع عينة من ٧٤٦ إسرائيليا لمدة ٣ أيام.

يذكر أن استطلاع سابق لنفس المؤسسة أوضح أن نحو ٧٠٪ من المشاركين الإسرائيليين يفضلون إجراء انتخابات عاجلة لتغيير القيادات بحكومة الاحتلال.