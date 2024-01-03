مدبولي: الدولة استهدفت أن يكون هناك دعم تبادلي بين القطاعات المختلفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة دخلت في برنامج لترشيد منظومة المواد البترولية، ووضعت برنامجا لإعادة تحديد عريفة الكهرباء والغاز.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة استهدفت أن يكون هناك دعم تبادلي بين القطاعات المختلفة، لتقليل الأعباء التي تتحملها الدولة بشكل مباشر.



ولفت إلى أنه في عام 2021 لم يكون هناك دعم للمواد البترولي إلى لأسطوانة البوتاجاز فقط، بقيمة 18 مليار جنيه.



وأفاد بأنه في عام 2020 وضعت وزارة الكهرباء خطة لإنهاء الدعم الكامل للكهرباء بحلول عام 2024 بشرط أن يكون الدولار بسعر 16 جنيها.



وأوضح أن الوزير وضع بالفعل خطة مفصلة في هذا الإطار، لكنّ الدولة فوجئت بأزمات عالمية طاحنة لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل.



ولفت إلى أن الأزمات بدأت بجائحة كورونا ثم أزمة التضخم العالمية وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، التي أحدثت أزمات اقتصادية متنوعة.



ويعقد مدبولي، مؤتمرا صحفيا لاستعراض الجهود التي بذلتها الدولة لدعم المواطنين على مدار الفترات الماضية.