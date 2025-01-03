محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح سوق اليوم الواحد بإمبابة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، اليوم الجمعة، حيث توافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين .

وأشار المحافظ، إلى أن السوق يشهد توافد من مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة؛ نظراً لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية .

وكلف المحافظ، بتقديم أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيا للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.



