بريطانيا تستعد لموجة أمطار وثلوج كثيفة بعد انخفاض الحرارة إلى 5 تحت الصفر

حذر خبراء الأرصاد الجوية في بريطانيا من أن أجزاء كبيرة من البلاد ستتعرض لثلوج كثيفة وأمطار مصحوبة بالبرد مطلع الأسبوع المقبل، بعدما انخفضت الحرارة الليلة الماضية إلى 5 درجات تحت الصفر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وأوضح مكتب الأرصاد أنه يحتمل أن تتقطع السبل بمركبات على الطرق وتتأخر رحلات سكك حديدية وطيران أو يتم إلغاؤها، فيما تواجه المملكة المتحدة ظروفا جوية شتوية على مدار أسبوع.

وأشارت بيانات أولية إلى أنه تم تسجيل درجة حرارة سالب 5 في مدينتي روسثيرن في تشيشير، ويوفيلتون في سامرسيت، بفارق بسيط عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى احتمال انخفاض الحرارة لتصل إلى سالب 8.

وفي اسكتلندا، في أسكديوميور بدامفريز وفي جالواي تم تسجيل نفس درجة الحرارة الباردة، حيث وصلت إلى سالب 5 الساعة 11 مساء أمس الخميس.